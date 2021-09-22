Киев, , 15:11 — REGNUM Сегодня уже можно констатировать, что на Украине установлена диктатура правящего режима, а президент страны Владимир Зеленский узурпировал власть в стране.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний, выступая с трибуны Верховной рады сегодня, 22 сентября.

Депутат отметил, что очень скоро Зеленский будет отмечать экватор своего президентства, а точнее — экватор своего единоличного правления на Украине.

«Сегодня оппозиция и гражданское общество имеют все основания говорить об узурпации власти президентом Зеленским. Ведь у него 100% свой генпрокурор, свой глава СБУ, возглавляемый бывшим ветеринаром Совет национальной безопасности и обороны, ручное монобольшинство, управляемое из офиса президента правительство… Все это уже привело к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую республику», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, действия Зеленского, который неконституционным способом расширил полномочия Совнацбеза, создав из координационного органа репрессивно-карательную машину, угрожающую парламентаризму и независимости судебной системы Украины, а также подрывают конституционный строй. При этом Загородний напомнил, что за годы правления Зеленского в стране повысились цены и тарифы — что же касается доходов, то существенно возросли лишь состояние ближайшего окружения главы государства и заработные платы правоохранителей.

«После завершения эпохи, объявленной «эпохой бедности», наступила «эпоха нищеты». Поэтому неудивительно, что почти две трети украинцев уверены — страна развивается в неправильном направлении. Такого мнения придерживаются 72,8% граждан Украины», — указал депутат, напомнив, что еще в начале каденции действующего президента 57% граждан заявляли, что страна развивается в правильном направлении.

«Владимир Александрович, в своей предвыборной программе вы кормили народ сказками о стране своей мечты. При этом вы построили страну, где кровопролитие в Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождения ваших опричников. Вы построили страну, где из-за счета за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но уже и инсульт. Вы построили страну, где основанием для назначения на должность является не ум, образование, талант и совесть, а совместный бизнес в «95 квартале», — заявил Загородний.

Политик подчеркнул, что вместо выполнения своих обещаний, повышения благосостояния граждан, мирного разрешения конфликта в Донбассе действующая власть запустила карательно-репрессивную машину для борьбы с политической оппозицией. При этом не стесняясь спекулировать на получивших широкую поддержку украинских граждан идеях лидера оппозиции, главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого сегодня фабрикуются уголовные дела.

«Господин президент, за два с половиной года вы ничего не сделали для того, чтобы вернуть мир в Донбасс. Вместо этого вы на полные обороты раскрутили карательную машину против своего главного оппонента — лидера оппозиции Виктора Медведчука, на идеях которого о народовластии, «сшивании» страны, ментальном возвращении жителей Донбасса вы получили поддержку и стали президентом Украины. Вы боитесь этой правды, но народ Украины должен это знать», — резюмировал Загородний.