Тбилиси, 22 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизировалась, и в ковидных больницах страны больше нет дефицита коек. Об этом 22 сентября сообщила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе.

Mos.ru Койки

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«На этом этапе у нас нет дефицита мест, однако, мы сохраняем ту мобилизацию, которая была объявлена до этого», — сказала глава минздрава.

Она отметила, что резкого спада темпов распространения коронавируса в стране не ожидается. Плана, как ускорить этот процесс, пока нет, но по этому вопросу идут консультации между минздравом и Национальным центром контроля заболеваний Грузии.

Стоит отметить, что в Тбилиси в августе из-за большого потока пациентов с COVID-19, развернули три полевых госпиталя, так как в больницах не хватало мест. Кроме того, в Грузии с 2020 года для размещения пациентов с COVID-19, которые переносят болезнь в лёгкой форме, используют переоборудованные гостиницы.