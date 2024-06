Шеффилд, Великобритания, 22 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В приключенческую игру Sackboy: A Big Adventure добавят костюмы персонажей The Last of Us Part II. Об этом сообщается 22 сентября на странице компании PlayStation в Twitter.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

В игре появятся костюмы Эбби и Элли — двух главных героинь The Last of Us Part II. Их добавят уже 26 сентября 2021 года.

Напомним, что Sackboy: A Big Adventure — это игра-платформер о приключениях тряпичного человечка Сэкбоя. Её релиз состоялся в ноябре 2020 года.