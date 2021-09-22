Москва, 22 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время всех участников неудавшейся попытки государственного переворота в Судане задержали, и они предстанут перед судом. Об этом 22 сентября сообщил на пресс-конференции замглавы суданского МИД Мохаммад Шариф.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

«Примерно пару дней назад произошла попытка переворота, которую совершил ряд офицеров, связанных с прежним режимом. Эта попытка была отвергнута всеми слоями суданского народа. Все участники переворота были арестованы, задержаны», — приводит его слова РИА Новости.

Также Шариф добавил, что эта ситуация, по его мнению, показала солидарность суданского народа с правительством страны.

«Те люди, которые участвовали в перевороте, будут переданы суду», — уточнил замглавы МИД Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты осуждают попытку государственного переворота в Судане.