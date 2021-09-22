Берлин, 22 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Компания Porsche планирует в 2024 году прекратить продажи кроссовера Macan с бензиновым мотором. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на руководителя по продукту Macan Себастьяна Штайгера.

Porsche Porsche Macan GTS

Штайгер отметил, что в компании пока только обсуждается данная перспектива. Кроме того, в следующем году Porsche планирует выпустить полностью электрическую модификацию Macan.

Стоит отметить, что в моторную линейку Porsche Macan входят три мотора: двухлитровый двигатель мощностью 265 л. с., 2,9-литровый агрегат производительностью 380 л. с. и более мощный мотор GTS мощностью 440 л. с.

На данный момент немецкая компания проводит испытания электрической версии модели, которая будет построена на модульной платформе PPE (Premium Platform Electric).

Ранее Porsche проводил испытания новой гибридной версии спортивного купе Porsche 911 Turbo на трассе Нюрбургринг.

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