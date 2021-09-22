Москва, 22 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Сообщения о том, что производители макаронных изделий в России отмечают рост цен на сырье, — это своеобразный сигнал потребителю о том, что конечный продукт очень скоро подорожает, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макароны в магазине «Перекресток»

«Учитывая, что макароны, как и картофель, является для большинства российских граждан основным и опорным гарниром в рационе, информация вполне серьезная.

Бизнес указывает, что мировые цены на пшеницу пошли вверх из-за засушливой погоды в Канаде и США. Чтобы предотвратить повышение цен в стране, предлагается ввести заградительные меры на экспорт пшеницы.

Это интересно, потому что основной объем экспортной российской пшеницы — это 3 и 4 классы, для макаронных изделий такое сырье практически непригодно.

Кроме того, любая заградительная мера — это рукотворный механизм ограниченного срока действия, который способен спровоцировать вакуум рыночного предложения и, как следствие, новую волну роста цен.

Вместо чисто рыночного повышения на 5−7% получим взлет цен на 10−30%. Не самый лучший сценарий.

В России достаточные запасы зерна, чтобы не зависеть после сбора урожая от мировых цен. Получается, что основная доля претензий производителей относится к рынку и курсам.

Чем глубже обработка продукта, тем больше технических деталей задействовано. В макаронном производстве огромное значение имеет оборудование, как и способность его обслуживать.

Производители говорят, что есть проблема с комплектующими. Вероятно, они импортного производства, а значит, цена на них тоже постоянно меняется, причем явно не в меньшую сторону.

В целом, было бы странно, если бы на фоне глобального повышения цен на продовольствие макаронные изделия оставались бы в стороне от общей истерии», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ввиду значительного повышения экспортных цен на пшеницу российские производители макарон опасаются вероятного дефицита сырья для отечественных перерабатывающих компаний.

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