Джакарта, 22 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. ВМС Индонезии в настоящее время строят два плавучих госпиталя, сообщает Kompas.

Цитата из к/ф «Море в огне». реж. Джанфранко Рози. 2016. Италия, Франция Корабль

«ВМС построят еще два плавучих госпиталя, одно из которых — PT PAL Surabaya», — заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно.

По его словам, плавучие госпитали помогут справиться с пандемией.

Кроме того, с 23 июня 2021 года по настоящее время ВМС Индонезии привили 1,1 млн военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2720 носителей коронавируса.