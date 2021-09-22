Бордо, Франция, 22 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. На полное прохождение игры A Plague Tale: Requiem уйдёт порядка 16 часов реального времени. Об этом 22 сентября сообщает «Игромания».

Скриншот трейлера игры A Plague Tale: Requiem

Информация о хронометраже игры появилась в преддверии старта закрытого тестирования — оно пройдёт в два этапа и предоставит геймерам доступ к двум сюжетных половинам проекта. Напомним, что на полное прохождение A Plague Tale: Innocence (первая часть франшизы) уходило порядка 10 часов.

Релиз A Plague Tale: Requiem ожидается в 2022 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сюжет проекта будет посвящён брату главной героини, обладающему сверхъестественными способностями.