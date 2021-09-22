Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Убитая супругом в Санкт-Петербурге молодая женщина ушла от него незадолго до трагедии. Она успела сообщить своим подписчикам в соцсети, что муж угрожал убить ее.

Nversia.ru Нож

Погибшая — Александра М., работала так называемым секс-коучем, она помогала своим подписчикам и клиентам разобраться в личной жизни. Незадолго до своей смерти женщина рассказала, что забрала двух своих детей от супруга и переехала на съёмную квартиру. Она не скрывала причины своего поступка. По ее словам, в последнее время муж стал агрессивным, он ревновал и злился, что она много зарабатывает.

«Он достал из своей сумки нож и сказал, что давно хочет меня прирезать. Сначала прирежет меня, а затем себя», — написала 12 сентября Александра в своем блоге о конфликте с мужем.

Женщина уточнила, что в браке они состояли восемь лет, и во время очередной ссоры ее супруг обвинил ее в том, что у него не получается зарабатывать и развиваться, обвинив во всем Александру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 21 сентября у входа в парадную многоэтажного дома в Коломягах было найдено тело женщины. Как выяснили следователи, погибшая 25-летняя местная жительница, мать двоих детей. На ее теле, помимо признаков падения с высоты, криминалисты насчитали не менее 10 ножевых ранений в шею и голову. Спустя несколько часов был задержан ее 24-летний супруг, который признался, что убил жену в порыве ревности.

По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Мужчина рассказал, что сначала убил супругу, а затем скинул ее тело с 13-го этажа жилого дома.