Астрахань, 22 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Астраханской области 22 сентября подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 58 тыс. 248 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 817 человек.

За весь период 1618 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,82.