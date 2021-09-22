Челябинск, 22 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Тракторозаводском районе Челябинска появится новая автостанция под названием «Восточные ворота». Объект будет находиться на перекрёстке проспекта Комарова и улиц Бажова и Завалишина, пишут СМИ.

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По данным издания «Первое областное», с него будут отправляться автобусы в сторону Тюмени, Кургана и Шадринска. С его помощью власти хотят разгрузить Челябинск от транспорта.

Сдать автостанцию планируется до конца 2021 года. Строительство идёт за счёт частных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле дворца «Юность» закрыли автовокзал «Центральный».