Москва, 22 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала информационную работу в сфере туризма в Зауралье. Претензии она высказала в рамках «Часа субъекта РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Torchrelay.arch.articul.ru Курган

«Зауралье может стать хорошим местом притяжения туристов. Но очень мало информации. Надо профессионально заниматься в хорошем смысле пиаром региона. Вот почему нам надо ехать в Курган?», — спросила главу региона Вадима Шумкова председатель Совфеда.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.