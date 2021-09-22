Спикер Совфеда упрекнула Зауралье в плохом пиаре туристической сферы
Москва, 22 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала информационную работу в сфере туризма в Зауралье. Претензии она высказала в рамках «Часа субъекта РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Курган
«Зауралье может стать хорошим местом притяжения туристов. Но очень мало информации. Надо профессионально заниматься в хорошем смысле пиаром региона. Вот почему нам надо ехать в Курган?», — спросила главу региона Вадима Шумкова председатель Совфеда.
Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.