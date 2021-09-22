Ульяновск, 22 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне суточного роста количества носителей коронавируса введены дополнительные меры для улучшения качества оказания первичной медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По поручению врио губернатора региона Алексея Русских возобновляется работа специальных рабочих групп регионального министерства здравоохранения. Они будут помогать решать вопросы оказания населению амбулаторной, скорой и неотложной помощи, а также заниматься вопросами тестирования на коронавирус и вакцинацией от COVID-19.

Кроме того, рабочие группы задействуют в решении вопросов обеспечения лекарствами ковидных больных, которые лечатся дома (амбулаторное звено). Власти отмечают, будут дополнительно выделены бюджетные средства на закупку для них лекарственных препаратов.

Автопарк правительства Ульяновской области и муниципальных образований будет помогать учреждениям здравоохранения в организации помощи неинфекционным больным и для решения оперативных вопросов.

Напомним, что 20 сентября врио губернатора Алексей Русских заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе «напряжённая», в том числе «установлен суточный антирекорд по числу вновь заболевших с начала пандемии — 305 случаев». Отметим, что последние пять дней выявляется более 300 носителей коронавируса ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах лечатся почти 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом, на дому — свыше 5,2 тыс. больных.