Москва, 22 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие в чемпионате мира в Осло (Норвегия). Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев с болельщиками во время встречи олимпийской сборной России в «Шереметьево»

«В состав команды вошёл Абдулрашид Садулаев, который, несмотря на недавний триумф в Токио, рвётся на ковёр за новыми победами», — сказал главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

Садулаев выступит в весовой категории до 97 кг. Чемпионат мира состоится в Осло со 2 по 10 октября.

На Олимпийских играх в Токио Садулаев стал победителем в весовой категории до 97 кг, а в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро он завоевал золото в весе до 86 кг.

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