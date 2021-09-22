Кемерово, 22 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области прошло совещание по вопросам реализации нового проекта «Моя новая поликлиника». Минздрав региона представил проекты детских и взрослых поликлиник и обозначил места их строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Поликлиника

«Мы создаем инфраструктуру будущего для Кузбасса. И объекты здравоохранения занимают в нашем плане одно из важнейших мест. Поэтому мы приняли решение запустить программу «Моя новая поликлиника», до 2025 года построим минимум 34 новых современных медорганизаций в 13 муниципалитетах. Финансирование будет идти из федерального, регионального бюджета и средств инвесторов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Поликлиники будут выполнены в едином стиле. В качестве образца для взрослых медучреждений взяли дизайн поликлиники новокузнецкого онкодиспансера. Детские поликлиники будут оформлять по примеру отделений Областной детской больницы в Кемерове.