Нижний Новгород, 22 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Нижнем Новгороде стали зубной техник и инженер-сметчик. Работодатели готовы предложить им до 200 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» по итогам последнего исследования.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

По данным сервиса, в Нижнем Новгороде «открыта вакансия программиста. Ему предлагают 120 тысяч рублей».

«От 100 тысяч рублей готовы предложить массажисту, которого ищет сеть клиник», — цитирует исследование «NewsNN.ru».

Также в число пяти самых высокооплачиваемых вакансий относится мастер по ремонту и обслуживанию ноутбуков и ПК.

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