Киев, 22 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. О покушении на первого помощника украинского президента Сергея Шефира доложено президенту Украины Владимиру Зеленскому, и он готовит в связи с этим публичное заявление. Об этом 22 сентября сообщает агентство УНИАН.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застигла президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на произошедшее также скоро будет», — приводит агентство слова пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

Также он выразил уверенность в том, что исполнитель покушения, и его заказчики и приспешники не смогут избежать наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко рассказал, что по автомобилю, в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир, было выпущено около 18 пуль.