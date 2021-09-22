Москва, , 15:10 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и главы прибалтийских стран обсудили «российскую угрозу» на «сеансе коллективного гипноза». Так охарактеризовала встречу политиков официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 сентября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Штайнмайер принял президентов Латвии, Литвы и Эстонии в честь столетия установления дипломатических отношений между Германией и балтийскими странами. Коллеги говорили об исторической связи народов, военном сотрудничестве и «угрозе» со стороны РФ.

«Сеанс коллективного гипноза», — написала Захарова.

По её словам, президент ФРГ заверил глав Литвы, Латвии и Эстонии Гитанаса Науседу, Эгилса Левитса и Керсти Кальюлайд, что Германия и союзники по НАТО поддержат их в случае угрозы со стороны РФ. Гражданам всех этих стран приходится объяснять, почему подразделения немецкой армии находятся на территории других государств.

И если прежде такие подразделения именовались «экспедиционным корпусом», то теперь их размещение позиционируется как «отстаивание территориальной целостности и защита демократии». Ситуация особенно смешная, добавила Захарова, после потери латвийского беспилотника.

«Где Германия с НАТО, не пойму, с заявленной солидарностью? «Если что» уже наступило — надо идти искать дрон», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября во время учений в Латвии военные потеряли армейский беспилотник. Местных жителей попросили помочь с его поисками. Встреча Штайнмайера с президентами Латвии, Литвы и Эстонии прошла в тот же день в Берлине.

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