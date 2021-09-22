Москва, 22 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. США могли бы с тем же успехом надавить на своих европейских союзников, чтобы ускорить процесс сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2.» Или на своих производителей СПГ, чтобы они увеличили поставки на рынок Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Gazprom.ru Добыча газа

«Но реальность состоит в том, что этот вопрос не носит политического характера, он чисто коммерческий. Если кто-то хочет дополнительных поставок российского газа сверх оговоренных контрактами объёмов, его нужно купить.

Можно у России, но, с учетом рыночной коньюнктуры, уже по другой цене. Можно ещё договориться с Украиной по условиям стоимости транзита, которые могут сделать использование украинской трубы более привлекательным для Газпрома.

Но делать это, несомненно, должен тот, кому это нужно, используя рыночные инструменты. А когда кого-то вынуждают поставлять товар или пользоваться какими-то услугами на невыгодных условиях, это уже не бизнес, а грабеж.

Уверенны ли США, что они достаточно сильны для того, чтобы в открытую грабить Россию», — задаётся вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России нужно как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через территорию Украины, считает старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

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