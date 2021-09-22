Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Спортивным директором санкт-петербургского хоккейного клуба СКА стал бывший генменеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба СКА.

StrategicWebDesign_Net Хоккей

«Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной», — сказал Якубов.

С 2017 года Якубов был генменеджером «Ак Барса», при нём в 2018 году команда стала обладателем Кубка Гагарина. В 2002—2015 годах он работал в нижнекамском «Нефтехимике» старшим тренером, директором, генменеджером и главным тренером.

В настоящее время СКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 12 очков в восьми матчах.