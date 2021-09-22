Москва, 22 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Как избежать проблем при покупке машины на вторичном авторынке, рассказал партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью изданию «Прайм».

ZeroOne Автомобильный рынок

По словам эксперта, нужно обращать внимание на те объявления о продаже транспортного средства, где подержанный автомобиль стоит не меньше половины стоимости новой машины. Так, если новое авто стоит 1 млн рублей, то на вторичном рынке стоит приглядываться к моделям не дешевле 500 тыс. рублей.

Более дешевая машина может идти с «прицепом» различных проблем, за которые потом, возможно, новому собственнику придется платить гораздо больше того, что он сэкономит.

Моржаретто также советует обратиться в специализирующиеся салоны по продаже подержанных машин, а не покупать автомобили «с рук». Таким образом, можно избежать юридические проблемы.

Кроме того, компании, которые продают автомобили с пробегом, дорожат своей репутацией и добросовестно проводят предпродажную подготовку. Также такие компании часто дают гарантию на подержанные машины примерно на полгода.

Эксперт отметил, что в случае, если покупатель решил приобрести автомобиль у частника, то необходимо проверить машину в знакомом сервисе, а также проверить все сопроводительные документы.

Напомним, по данным «Авито Авто», в России спрос на автомобили иностранных марок с пробегом за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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