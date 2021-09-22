Барнаул, 22 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5244 человека, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 520 (за сутки данные не поменялись), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 043 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (49 994 человека, +208 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 472 детей (+29 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (75 680 человек, +243 за сутки) новый вирус победили 58 567 человек (+150за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6199 (+1354 за сутки).

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