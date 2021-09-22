Джакарта, 22 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2720 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 22 сентября в Индонезии выявлено 4 198 678 случаев заражения коронавирусом.

За сутки побороть коронавирус смогли 5356 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 млн человек.

В период с 21 по 22 сентября 2021 года от COVID-19 умерли 149 человек. Всего эпидемия унесла жизни 140 954 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 49 662 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия занимает 36-е место в мире по суточному приросту носителей коронавируса.