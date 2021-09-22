Москва, 22 сентября 2021, 14:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить Адыгею в 2022 году. В ответ на приглашение стать участником торжеств по случаю празднования 100-летия республики глава государства сказал, что постарается.
Приглашение посетить Адыгею Путин получил от главы региона Мурата Кумпилова в ходе рабочей встречи, состоявшейся 22 сентября в режиме видеоконференции.
На что президент ответил:
Напомним, указ о праздновании на государственном уровне 100-летия Республики Адыгеи президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2017 года.