Москва, , 14:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить Адыгею в 2022 году. В ответ на приглашение стать участником торжеств по случаю празднования 100-летия республики глава государства сказал, что постарается.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приглашение посетить Адыгею Путин получил от главы региона Мурата Кумпилова в ходе рабочей встречи, состоявшейся 22 сентября в режиме видеоконференции.

«Мы всегда Вас ждем. А на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович», — пригласил Кумпилов.

На что президент ответил:

«Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно».

Напомним, указ о праздновании на государственном уровне 100-летия Республики Адыгеи президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2017 года.