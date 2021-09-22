Сыктывкар, 22 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 228 больных ковидом, жертвами коронавируса стали 12 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Https://pixabay.com Стоп ковид

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 83 случая и Ухте — 42. Всего под медицинским наблюдением находятся 7479 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 19 706 случаев COVID-19.