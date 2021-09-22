Стокгольм, 22 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Лето-2021 будет еще долго отдаваться эхом в шведской политике, когда впервые в истории страны премьер-министру был вынесен вотум недоверия, а правительство было отправлено в отставку. Однако не все считают происходившие события политическим кризисом. Так, 22 сентября новостная служба SVT сообщила, что лидер «Левых» Нуши Дадгостар считает отставку Стефана Лёвена «самым большим политическим успехом партии за десятилетия».

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

В интервью телеканалу SVT Дадгостар заявила, что была искренне удивлена тем, что правительство и партии, заключившие «Январское соглашение» в момент кризиса никак не могли осознать, что «Левые» серьезно были настроены свергнуть Стефана Лёвена.

Напомним, что тогда поводом к отставке кабинета стал законопроект о введении рыночной арендной платы в новостройках.

«Они выступили с довольно корявыми комментариями и вместо того, чтобы взять на себя ответственность, начали нас очернять», — заявила лидер «Левых».