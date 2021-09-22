Ульяновск, 22 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с увеличением числа больных COVID-19 разворачивают дополнительные койки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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По данным на 22 сентября, для лечения больных COVID-19 в регионе организована 1851 койка. На стационарном лечении находится 1791 пациент, дома лечатся (амбулаторное звено) 5214 ковид-больных.

В сентябре началось перепрофилирование стационаров под ковидные госпитали в связи с ростом числа заболевших. 15 сентября в областной детской инфекционной больнице организовано 50 дополнительных мест, на следующий день в Новоульяновской городской больнице развернули 25 коек. В госпитале ветеранов войн с 18 сентября создан ковидный стационар на 105 мест.

20 сентября в Старомайнской районной больнице перепрофилировали 50 коек для лечения больных COVID-19, а 21 сентября в городской клинической больнице № 1 открыто 15 коек.

Напомним, что в регионе значительные средства вкладывают в ремонт учреждений здравоохранения. В частности, на капитальный ремонт Новомалыклинской районной больницы за три года направят 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 80 570 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 551 пациент, умерли 2509 человек.