Париж, , 14:33 — REGNUM Утверждения о том, что Франция готова уступить Евросоюзу своё место в Совете Безопасности ООН в случае принятия её предложения о единой европейской армии, не соответствует действительности. Об этом сообщает 22 сентября агентство France-Presse со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Франция. Елисейский дворец Thomas Faivre-Duboz

«Мы категорически отрицаем это», — подчеркнули собеседники агентства.

В Елисейском дворце заявили, что место в Совбезе ООН принадлежит Франции, и она его сохранит.

Сообщения о том, что место Франции в Совбезе ООН может занять ЕС, ранее появилось в британской прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что лидерам стран — постоянных членов Совбеза ООН необходимо встретиться, как ранее предложил президент РФ Владимир Путин. «Пятёрку» постоянных членов Совбеза составляют Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

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