Москва, 22 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Опасения производителей макаронных изделий относительно дефицита из продукции, вероятнее всего, оправданы, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

mammela Макароны

«На фоне обеспеченности пшеницей потребностей внутренними ресурсами, возможен дефицит отдельных её видов, в частности, сортов твердой пшеницы.

Эти сорта являются не только наиболее востребованным сырьем для производства макаронных изделий и отдельных видов круп, но и является наиболее привлекательным по цене продуктом для экспорта.

Ситуация на мировом рынке с предложением твердой пшеницы может меняться очень быстро по причине недостатка предложения на фоне восстанавливающийся мировой экономики, способствующей росту спроса на твердую пшеницу тоже.

Эти обстоятельства могут усугубить ситуацию на внутреннем рынке, в том числе, макаронных изделий», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что стоимость макаронных изделий в России может вырасти. Это связано с дефицитом твердых сортов пшеницы у производителей.

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