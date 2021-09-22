Киев, 22 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. По автомобилю, в котором находился первый помощник президента Украины Владимира Зеленского — Сергей Шефир, было выпущено около 18 пуль. Об этом 22 сентября сообщил руководитель киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко в эфире телеканала «Украина24».

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По словам руководителя киевской областной прокуратуры, в момент покушения автомобиль с Шефиром двигался в направлении Киева.

«Между селами Ходосевка и Лесники по нему в соответствии с осмотром автомобиля было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия», — сказал он.

Кроме того, Хоменко уточнил, что в настоящее время правоохранительные органы отрабатывают ряд версий, однако добавил, что их пока нельзя озвучивать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, является попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды украинского лидера.