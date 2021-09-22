Стокгольм, 22 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В настоящее время реальностью шведской политики стал тот факт, что судьбу правительства меньшинства в связи с принятием бюджета Швеции на 2022 год решат «Центристы» и «Левые». Однако теперь, всего через несколько дней после того, как министр финансов страны Магдалена Андерссон представила законопроект бюджета, члены партий подвергают резкой критике политику друг друга. Об этом 22 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Легко можно забыть, что на самом деле это бывшие члены Коммунистической партии», — заявил официальный представитель «Центристов» Мартин Одал в интервью SVT.

Если «Социал-демократам» не удастся умиротворить обе партии, правительство Швеции снова будет отправлено в отставку. Однако даже в такой критический момент Одал подчеркивает, что его партия не сядет за стол переговоров с «Левыми».

"Мы сотрудничали с Левыми по очень особым вопросам, но в целом их политика не работает. Они рассматривают налогоплательщиков как своего рода банкомат», — добавил парламентарий.