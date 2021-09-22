Москва, , 14:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Речь шла о текущей ситуации в республике, в том числе связанной с распространением коронавируса и выплатами медперсоналу ковидных госпиталей.

Встреча Владимира Путина с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым Kremlin.ru

Обсуждались ситуация в экономике, вопросы реализации инвестпроекта по строительству курорта «Лаго-Наки» и создания индустриального парка на территории Тахтамукайского района.

Прозвучали также и проблемные вопросы. Глава Адыгеи попросил помощи федеральных властей для строительства противотуберкулезного диспансера в городе Майкопе и очистных сооружений в столице республики.

Президент РФ оценил положительно ситуацию в Адыгее и пообещал поддержать просьбы главы региона Мурата Кумпилова.

«В целом ситуация в республике, повторяю, развивается в позитивном ключе. И конечно, то, на что Вы обратили внимание, заслуживает поддержки правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам», — заявил Путин.