Сеул, 22 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Великобритания предоставит Южной Корее 1 млн доз вакцины Pfizer, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Соответствующая договорённость была достигнута накануне в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Первая партия вакцины в рамках своп-соглашения поступит в течение недели. Южная Корея вернёт «долг» Британии в декабре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 22 сентября первую дозу вакцины от COVID-19 в Южной Корее получили 36,5 млн человек или 71% населения, обе дозы вакцину — 22,18 млн человек.

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