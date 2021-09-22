Копенгаген, 22 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Женская сборная России заняла третье место в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира. Об этом 22 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Waldo93 Гребля на каноэ

Соревнования проходят в Копенгагене (Дания). В составе сборной России выступали Алсу Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова.

Победительницами стали спортсменки из Чехии. Второе место заняли представительницы Испании.

Российские спортсмены на чемпионате мира выиграли три золотые и шесть бронзовых медалей и идут на четвёртом месте в зачёте. Лидирует Венгрия (6−8-4), далее идут Белоруссия (4−2-2) и Украина (3−1-1).