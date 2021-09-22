Кызыл, 22 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Глава Тувинской горнорудной компании (ТГРК) Станислав Горбунов взят под стражу. «Гендиректор компании Горбунов задержан. Его подозревают в получении взятки от представителя подрядной организации», — сообщает «Интерфакс». По данным издания, уголовное дело возбудили по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Коррупция

По информации Накануне.ру, в разработке топ-менеджера принимала участие собственная служба безопасности компании «ВостокСибУголь». «Задержание проводили сотрудники ФСБ и УМВД по республике Тыва. Он якобы вымогал взятки у подрядчиков и накануне его взяли с поличным в собственном кабинете. Сообщается, что по данным службы безопасности «ВостокСибУголь», Горбунов, пользуясь служебным положением, вымогал откаты с подрядчиков. По данным СМИ, Горбунов получил взятку в размере 300 тысяч рублей. 40-летний генеральный директор получил деньги за подписание финансовых и иных документов по договору с другим коммерческим предприятием», — отмечает Накануне.ру.