Москва, 5 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. «Тинькофф банк» сменил название на «Т-банк». Это решение — «уйти от фамильности» и заменить её «на что-то более лаконичное и современное» — стало важным шагом для развития организации. О причинах ребрендинга и интеграции с Росбанком рассказал председатель правления банка Станислав Близнюк.

tinkoff.ru Логотип «Т-банка»

По словам топ-менеджера, банк планирует выходить на международный рынок. «Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия и новые вызовы. Ключевой — это международное развитие. Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы», — отметил Близнюк в интервью газете «Ведомости».

Логотип банка изменился еще в феврале 2024 года, при смене названия он не меняется: щит и буква «Т». «Этот символ — элемент защиты, сейчас он в простых и лаконичных линиях. Мы проводили много самых разных исследований, и наши клиенты прочно ассоциируют нас с нашим лого «Т со щитом», — пояснил Близнюк.

Перемены в бренде происходили непрерывно с 2006 года. Первоначально перед банком стояла маркетинговая задача казаться большой организацией, а также отойти от связи с тем, что бренд «Тиньков» — это пиво. «Когда ты запускаешь банк из седьмой сотни по активам, кажется, что, если нарисовать какой-то герб и написать какую-то дату, есть от этого ощущение надежности, это эффективный маркетинговый прием», — отмечает топ-менеджер.

С расширением бизнеса «Тинькофф кредитные системы» эволюционировал в «Тинькофф банк», далее в финансовый маркетплейс «Тинькофф. ру», а затем стал экосистемой «Тинькофф». Топ-менеджер подчёркивает, что в банке никогда не считали, что это финальная версия эволюции бренда. «Например, о том, чтобы уйти от «фамильности», мы задумывались давно и не раз на разных этапах нашего развития: если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений, а тут то блогеры, то уголовные дела», — пояснил Близнюк.

Второй важной причиной для ребрендинга топ-менеджер назвал нынешний статус, масштабы и цели банка, который представляет собой крупного игрока и финансовую экосистему. По его данным, число клиентов компании достигает 43 млн, и оно постоянно растет. «Но у нас были и есть амбиции в части международного развития. И тут мы тоже давно понимали, что стоило бы дать такое название, которое можно использовать не только в рамках кириллического сообщества», — добавляет Близнюк. Таким образом, название «Т-Банк» — это масштабируемое название, актуальное для любого направления нашего возможного географического расширения.

Смена названия и логотипа логичны и для российского бизнеса, отметил Близнюк. По его словам, банк — это ядро бизнеса, и на сегодняшний день банки — это основа инноваций и технологичных продуктов.

Третьей причиной для ребрендинга топ-менеджер называет общий тренд на упрощение и сокращение брендов. «Если посмотреть на наш бренд, он постоянно менялся и упрощался, но для мира мобильных приложений, онлайн-коммуникаций с клиентом всё ещё оставался сложным», — сказал он. По словам Близнюка, в нынешних условиях, когда многие люди живут в смартфонах, геральдика с цифрами на логотипе иконки приложения уже становится нечитаемой.

С сегодняшнего дня обновились сайт и мобильное приложение банка, чуть позже будут изменены юридические названия и дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.