Москва, 22 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Курганская область стала положительным примером реализации индивидуальных программ социально-экономического развития регионов. Об этом заявила председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Eurasian Women's Forum Валентина Матвиенко

«Пять лет назад я была в Курганской области вместе с коллегами. И такое сложилось тяжёлое ощущение от глубокой депрессивности региона, соответствующим было и настроение граждан. Те вопросы, которые были поставлены перед нами, мы включились, помогли, оказали содействие в их решении. Это снижение тарифов на электроэнергию для населения. Более трудная задача — снижение энерготарифов для производства. С приходом нового губернатора удалось дожать эту ситуацию. Но как-то даже у меня было мало оптимизма, что ситуацию в Курганской области можно было коренным образом переломить. Но за два года произошли колоссальные перемены, многоплановые изменения в регионе. В этом году рост промышленный в регионе выше, чем по России. Это не комплиментарные слова», — заявила председатель Совфеда в рамках «Часа субъекта РФ».

Как оказалось, в Курганской области без нефти и газа есть большой потенциал, который ранее не был востребован, отметила Валентина Матвиенко.

Также Матвиенко считает, что Курганской области повезло и с куратором реализации индивидуальной программы социально-экономического развития — министром финансов РФ Антоном Силуановым.

«Благодаря поддержке министра финансов пошло оздоровление регионального бюджета. За короткий срок обеспечен прирост собственных налоговых и неналоговых доходов в области», — подчеркнула председатель Совфеда.

Главное, подчеркнула Матвиенко, «уходит депрессивное настроение людей».

Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.