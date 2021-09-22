Ярославль, 22 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Завершение ремонта улицы Комсомольская в Ярославле затягивается, потому что подрядчик «ловит погоду». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Дороги Ярославля Улица Комсомольская в Ярославле

Сроки завершения благоустройства центральной улицы города неоднократно переносились. Сначала в мэрии были уверены, что подрядчик справится к 1 сентября, потом к 15 сентября, потом к 20 сентября. На данный момент ремонт в части укладки плитки на улице так и не завершен. Более того, рабочих на объекте не видно.

Вопрос был поднят депутатами на заседании муниципалитета Ярославля. В ответ прозвучало, что работы завершатся «в течение недели».

«По улице Комсомольской, все прекрасно знаем объект, объект довольно-таки непростой. Работали по половинкам с перекрытиями. Большое количество инженерных коммуникаций. На сегодняшний день осталось порядка 70 метров пройти по тротуарам по одной стороне, по другой полностью готов. Самое главное, дисциплинировать теперь всё-таки наших уважаемых автовладельцев, автолюбителей по поводу постановки транспортных средств на парковочное пространство — там у нас параллельная парковка, а не парковка-ёлочка. Вот на это внимание будет больше направлено на объекте. В ближайшее время завершим все работы, я думаю, что в течение недели мы справимся. Но по погодным условиям. У нас впереди неделя дождей, влажность. Поэтому будем ловить погоду. Опасений никаких не видим», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Дороги Ярославля Незаконченный участок

Депутат муниципалитета Наталья Бобрякова попыталась уточнить у чиновника точную дату.

«Срок-то примерный хотя бы когда? Было перенесено, теперь вообще непонятно когда. И какие штрафные санкции у подрядчика будут?» — задала вопрос депутат.

Однако Ярослав Овчаров вновь не смог назвать конкретный день.

«Я хотел бы ещё раз пояснить, это не отдельный объект, это в рамках сохранности автомобильных дорог, это общий контракт по ямочному ремонту. Поэтому здесь ни о каких срывах сроков или вводов объектов в эксплуатацию (речи) быть не может. Это просто ремонт объекта. Ремонт улично-дорожной сети. Просто подошли на этом участке комплексно. Участок был разбит. Ресурсоснабжающая организация за свой счёт отремонтировала коммуникации. Мы надеемся, что этого не повторится, улица простоит действительно долго. В течение недели-полутора все работы будут завершены», — заверил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Дороги Ярославля В арке стоит вода

Директор департамента, похоже, перепутал контракты на ямочный ремонт. В том, который касается улицы Комсомольская, срок завершения всего ямочного ремонта стоит 31 августа 2021 года, каких-либо допсоглашений к договору не размещалось. Более того, как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» 7 сентября уже приняло у подрядчика, ООО «Ярдорремстрой» часть работ, проведенных на улице Комсомольская. В целом из 44 миллионов рублей контракта заказчик уже оплатил исполнителю 18,29 миллиона рублей.