Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Компания Valve выпустила операцию под названием Riptide для своего популярного онлайн-шутера Counter Strike: Global Offensive. Об этом сообщается 22 сентября на странице проекта в сервисе Steam.

Геймер

Riptide добавит в игру новые карты, дополнительные настройки игровых режимов и уникальную функцию — создание приватных комнат для друзей. Помимо этого, в CS: GO появится щит и возможность выбрасывать ненужные гранаты на землю.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Valve готовит новую функцию для своего сервиса Steam. Она позволит запускать видеоигры до их полной загрузки.