В Прикамье выявили ещё 462 носителя коронавируса
Пермь, 22 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 462 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них 44 пациента проходят лечение в больницах. Ещё 418 лечатся амбулаторно.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 97 780 заразившихся. Выздоровели 86 772 пациента.