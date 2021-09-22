Пермь, 22 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 462 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 44 пациента проходят лечение в больницах. Ещё 418 лечатся амбулаторно.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 97 780 заразившихся. Выздоровели 86 772 пациента.