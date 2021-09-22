Самара, 22 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в истязании малолетней дочери своей сожительницы в Самаре. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, в конце прошлого года фигурант уголовного дела 1992 года рождения в квартире дома по улице Матросова постоянно причинял семилетней дочери своей сожительницы физические страдания путем укусов в щеки и предплечья.

«Причиной возникновения у мужчины неприязненных отношений по отношению к ребенку стали особенности ее физического развития ввиду наличия заболевания нервной системы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела также указано, что в феврале 2021 года фигурант уголовного дела публично оскорбил полицейского, который прибыл для доставления его в следственный отдел для производства необходимых следственных действий.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела преданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину заподозрили в убийстве предполагаемого педофила.