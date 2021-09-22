Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Американский музыкант K.R.i.O (настоящее имя — Ричард Джейден Хофф) подал иск в суд на популярных рэперов Lil Peep и XXXTentacion. Об этом 21 сентября сообщило издание «Газета.ru».

U.S. Department of Corrections Рэпер XXXTentacion

По данным СМИ, причиной иска Хоффа к умершим исполнителям стал факт плагиата. По словам музыканта, рэперы без его согласия использовали придуманные им гитарные риффы в композиции Falling down.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Lil Peep скончался в 2017 году из-за передозировки наркотиками в возрасте 21 года. В 2018 году в возрасте 20 лет умер исполнитель XXXTentacion — в него выстрелили двое грабителей, когда он находился в собственном автомобиле.