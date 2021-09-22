Хабаровск, 22 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае возбудили следователи. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт Ан-26

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Уточняется, что ранее 22 сентября самолет АН-26 вел в Хабаровском крае проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, а на расстоянии около 38 км от Хабаровска исчез с радаров и связь с ним прекратилась.

«На борту самолета находились 6 членов экипажа. По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место исчезновения воздушного судна направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России.

«Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае перестал выходить на связь самолёт Ан-26.