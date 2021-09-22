Белград, 22 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в тюрьме в 2006 году Гаагским трибуналом так и остались не расследованными. Об этом в эфире канала Kurir 22 сентября заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Serb.rs Слободан Милошевич в качестве обвиняемого в Международном трибунале по бывшей Югославии.1993 г

Комментируя книгу бывшей сотрудницы Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ) Флоренс Хартманн о смерти экс-главы Югославии, председатель сербского парламента подчеркнул, что это произведение — «один из видов защиты Гаагского трибунала от ответственности».

«Очевидно, что лекарства, которые он пил, не соответствовали тому, что ему советовали другие врачи. Он считал, что лечит его неправильно. Это правда, что у него были реакции на лекарства, которые они давали ему, и это повлияло на его сердечный ритм», — добавил Дачич.

«Гаагский трибунал никогда не проводил расследование до конца. Выяснилось, что его лечили не теми лекарствами. Его адвокаты требовали расследования, которое до конца так и не было проведено», — сказал председатель сербского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Югославии Слободан Милошевич скончался от остановки сердца в камере тюрьмы Международного трибунала по бывшей Югославии в районе Гааги в марте 2006 года в возрасте 64 лет. Он стал четвёртым заключённым, скончавшимся в тюрьме Гаагского трибунала до вынесения приговора.

Ранее, в феврале того же года, суд отказал Милошевичу в просьбе отпустить его на лечение в Москву, несмотря на гарантии российской стороны о возвращении экс-президента в Гаагу по первому требованию трибунала. Поводом для отказа стал доклад обвинения, которое утверждает, что Милошевич намеренно принимал лекарства, ухудшавшие состояние его здоровья.

В мае 1999 года Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил Милошевича в преступлениях против человечности — убийствах, депортации, нарушениях законов и обычаев войны, преследованиях косовских албанцев по политическим, расовым и религиозным соображениям.