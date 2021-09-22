Новосибирск, 22 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Подключение к теплоснабжению образовательных организаций Новосибирской области идёт в плановом режиме. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 22 сентября, доложил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.

СГК Отопительный сезон

По его словам, почти во все школы и детские сады уже начало поступать тепло.

Замминистра подчеркнул, что по температурному режиму в образовательных организациях вопросов возникать не должно. На 20 сентября к отопительному сезону подготовлены системы отопления в 292 учреждениях. С 18 сентября начат отопительный сезон в полном объеме в районах области. Проводится регулировка отопительных систем для нормализации температуры в помещениях.