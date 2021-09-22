Вашингтон, 22 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В популярном сервисе цифровой дистрибуции игр Steam может появиться функция запуска видеоигр до их полной загрузки. Об этом 22 сентября сообщает «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Соответствующий патентобнаруженв базе данных FPO. Он был оформлен ещё в 2020 году, а опубликован только 21 сентября 2021 года.

Добавим, что аналогичная функция уже есть на игровых консолях и многих популярных сервисах дистрибуции игр.