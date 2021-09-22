Москва, 22 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Схватка за влияние и доли рынка на энергетическом рынке Западной Европы уже подходит к концу. Похоже, что ни в ЕС, ни в США не ожидали такой развязки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Democracynow.org Газ

«Информационные атаки на Россию через выплескивавшуюся в ведущих мировых СМИ грязь в адрес России оказались бессмысленными и поставили в неудобное место наших западных соседей.

Энергетический кризис в ЕС был реализован самими политиками и законодателями, Россия к нему не имеет никакого отношения, действуя строго в правовом поле Европы.

На фоне выхода ведущих стран ЕС из рецессии и ускорения экономического развития российский газ мог бы быть всегда под рукой у любой страны Европы. Сегодня европейцы накануне наступления холодов могут обвинять только себя в случившемся.

С начала лета биржевая цена на газ взлетела в три раза и уверенно находится в диапазоне $850−950 за одну тысячу кубометров. Снижаться цены, очевидно, не будут до начала весны.

Протекционизм и санкционная политика США в адрес России задерживают почти на полтора года запуск «Северного потока — 2». ЕС и России следовало бы подсчитать свои затраты и недополученную прибыль в рамках реализации проекта и выставить Америке счет. США как крупный СПГ-производитель газа топливом Европу и вовсе не поддерживают, а продают его почти на 10% дороже потребителям юго-восточной Азии.

Конечно, в рамках правового поля Россия сама примет решение кому и в каких объемах целесообразно продавать газ. Хорошие добрососедские отношения с той же Украиной — это фундаментально верная история.

Однако все чаще экономику и разум побеждают политика и цинизм. Ведь во всем можно, как видим, голословно обвинить Россию. Рекордный рост цен на газ спровоцировал Брюссель, но в этом западным политикам признаться сложно», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн считает, что России следует как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через территорию Украины.

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