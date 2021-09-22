Волгоград, 22 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Процедура аннулирования лицензии запущена в отношении управляющей организации «УО «Гала Парк» лицензионной комиссией Волгоградской области. Организация накопила более 11 млн рублей штрафов, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Многоэтажный дом

Управляющую компанию лишили права управления всеми её 210 многоквартирными домами — их исключили из реестра лицензий. С 2020 года в отношении «Гала Парк» за различные нарушения и нежелание исполнять обязательства перед жильцами было вынесено порядка 80 постановлений и назначены штрафы на общую сумму более 11,5 млн рублей. В отношении компании будет подан иск в арбитражный суд с целью лишения её права работать в сфере управления домами.

С начала 2021 года в Волгоградской области аннулировали лицензии у пяти УК, получили право на работу 15 организаций. Всего в регионе имеет разрешительные документы на управление МКД 241 компания, из которых 193 приступили и к работе.