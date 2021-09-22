Москва, 22 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов является самым подходящим кандидатом для московского «Спартака». Об этом 22 сентября заявил бывший защитник клуба Радослав Ковач.

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

«Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он хороший тренер, который провёл прекрасную работу со сборной», — приводит слова Ковача Sport24.

По его словам, Черчесов досконально изучает характеры футболистов, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя.

«Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чём думает. Самое то для «Спартака», — заключил Ковач.

Напомним, Ковач выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Черчесов был главным тренером красно-белых в 2007—2008 годах.

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