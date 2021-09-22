Орел, 22 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено мэру Орла Юрию Парахину, сообщили 22 сентября в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Orel-adm.ru Мэр Орла Юрий Парахин

«Бывшему главе Орловского района, в настоящее время занимающему должность мэра г. Орла, Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в прокуратуре.

Дело в отношении чиновника находится на завершающей стадии расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении дела в отношении Парахина стало известно в мае 2021 года. Изначально сообщалось о возбуждении дела по статье о халатности. По версии СК, вместо ремонта нескольких улиц в районе был проведен ремонт дороги, ведущей к дому Парахина. Сам мэр после возбуждения дела заявил о «технической ошибке».